 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве установлен новый температурный рекорд для 6 марта

Леус: в Москве установлен новый температурный рекорд для 6 марта — 6,8 градуса
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 6 марта. Температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13 часам достигла отметки 6,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Предыдущий рекорд в этот день был установлен в 1995 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 6,4 градуса.

Погода в Москве на 8 Марта побьет температурный рекорд
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Леус отметил, что теплые воздушные массы продолжают поступать в столичный регион, поэтому точная рекордная температура станет известна после 21 часа, когда будут сняты показания с количества термометров.

Синоптик предположил, что в марте 2025 года в Москве будет еще как минимум один температурный рекорд. По прогнозу «Фобоса», в пятницу в столице термометры покажут до 10 градусов тепла.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
погода в Москве Москва температурный рекорд
Материалы по теме
Теплая январская погода в Москве поставила температурный рекорд
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1914 года
Общество
Температура в Европейской России впервые опустится ниже нормы в 2025 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
Под Волгоградом на пустыре нашли свалку гробов участников спецоперацииОбщество, 15:59
Любовь, ИИ, роботы: каким будет ретейл будущегоТренды, 15:52
В Москве установлен новый температурный рекорд для 6 мартаОбщество, 15:49
Орешкин предложил построить в Белоруссии завод по производству дроновТехнологии и медиа, 15:44
«РИА Новости» узнало, что у боксера в спа-салоне нашли белый порошокСпорт, 15:37
Маск затанцевал от предложенной конгрессменами идеи расширения полномочийПолитика, 15:34
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров назвал обвинения Макрона в обмане противоречащим словам ТрампаПолитика, 15:18
Россияне назвали главные причины семейных ссор при ремонте жильяНедвижимость, 15:16
В ТЦ на северо-востоке Москвы взорвался банкоматОбщество, 15:09
Без боли и разочарований: как цинизм помогает и мешает житьPro, 15:05
Коллеги режиссера Шерстобитова назвали возможную причину его смертиОбщество, 15:03
Биткоин — особый случай. Эксперты о деталях криптовалютного резерва в СШАКрипто, 15:01
В Петербурге железнодорожная магистраль пройдет через исторические зданияОбщество, 14:58