В Москве установлен новый температурный рекорд для 6 марта

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В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 6 марта. Температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13 часам достигла отметки 6,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.



Предыдущий рекорд в этот день был установлен в 1995 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 6,4 градуса.



Леус отметил, что теплые воздушные массы продолжают поступать в столичный регион, поэтому точная рекордная температура станет известна после 21 часа, когда будут сняты показания с количества термометров.

Синоптик предположил, что в марте 2025 года в Москве будет еще как минимум один температурный рекорд. По прогнозу «Фобоса», в пятницу в столице термометры покажут до 10 градусов тепла.