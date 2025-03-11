Средства РЭБ подавили беспилотник в Тульской области

В Суворовском районе Тульской области дежурные силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении главы региона.

В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 33 беспилотника (по данным на 5:55 мск) на подлете к Москве. Из них 26 беспилотников было сбито менее чем за час.

В связи с атакой была временно приостановлена работа аэропортов Жуковский и Домодедово, также были введены ограничения полетов в Ярославле и Нижнем Новгороде.

Об отражении атак беспилотников этой ночью также сообщили в Рязанской области.