РИА: устроивший взрыв в «Алых парусах» купил разрешение на проживание в России

Устроивший взрыв в «Алых парусах» купил разрешение на проживание в России

Устроивший взрыв в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве, по предварительным данным, незаконно приобрел документы на проживание в России, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — сказал собеседник агентства.

Взрыв в ЖК на Авиационной улице произошел утром 3 февраля. Погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв оказался 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Вторым погибшим мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении.

Источник РБК назвал основной версией произошедшего заказное убийство. Собеседники ТАСС утверждали, что рассматривается несколько возможных мотивов, в том числе кровная месть.

Следственный комитет завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.