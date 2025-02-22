RT узнал о задержании двух фигурантов дела о взрыве в «Алых парусах»

В Москве задержали двух граждан Армении, подозреваемых по делу о взрыве в московском ЖК «Алые паруса», где погибли два человека, в том числе руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Об этом сообщает RT со ссылкой на родственников задержанных.

По информации издания, двоих мужчин, 44-летнего Армана П. и 61-летнего Грачью П., задержали почти две недели назад.

«Мы до конца не знаем, за что задержали брата. Нам удалось с ним связаться, он передал, что его подозревают во взрыве в Москве», — сказал брат Армана П.

В посольстве Армении RT сообщили, что информация о задержании граждан страны по делу о взрыве в ЖК от российских правоохранителей в дипмиссию не поступало.

Взрыв произошел утром 3 февраля. Погибли два человека, еще трое пострадали. Источник РБК называл основной версией произошедшего заказное убийство. Собеседники ТАСС заявляли, что рассматривается несколько возможных мотивов, в том числе кровная месть.

СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание только по статье об убийстве — лишение свободы на срок до 20 лет.