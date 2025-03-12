Британский генерал сообщил о плане с США по противодействию России

США и Великобритания продолжат совместные военные учения, которые жизненно необходимы для сдерживания России в Европе. Об этом заявил британский маршал авиации Джонни Стрингер, передает Reuters.

Генерал отметил, что существует «постоянный план» по продолжению совместных миссий, которые, по его словам, являются «важными сообщениями» для президента России Владимира Путина.

«И, как я уже сказал, они необходимы для нашей собственной подготовки и для того, чтобы убедиться, что мы, не дай бог, готовы [к войне] в случае необходимости», — добавил он.

Американский коллега, командующий 8-й воздушной армией США генерал-майор Джейсон Армагост также подчеркнул, что в ближайшей перспективе завершения совместных учений нет. Как пишет Reuters, оба офицера решили «оставить политику политикам».

Трамп еще в ходе предвыборной кампании утверждал, что во время первого срока на посту президента он угрожал союзникам по НАТО, что будет «поощрять» Россию «делать все, что ей захочется», со странами, которые не выполняют свои обязательства перед альянсом. По его словам, после этого «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов». Путин заявил, что у России нет интереса воевать с альянсом.

В начале марта NBC News со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников сообщил, что Трамп рассматривает возможность серьезно пересмотреть участие США в НАТО. По данным телеканала, он обсуждает со своими помощниками возможность скорректировать участие в альянсе таким образом, чтобы отдать предпочтение тем членам, которые тратят больше на оборону.

На этом фоне в Евросоюзе подготовили план «перевооружения Европы», предусматривающий значительный рост финансирования оборонной промышленности.