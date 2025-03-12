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Политика ,  
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Палата представителей США одобрила проект бюджета для избежания шатдауна

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года, сообщает Reuters.

Проект предполагает увеличение расходов на оборону на $6 млрд при сокращении расходов на необоронные нужды на $13 млрд. Его поддержали 217 членов палаты представителей, против высказались 213, пишет агентство.

Теперь его должен одобрить сенат и подписать президент Дональд Трамп, чтобы страна смогла избежать шатдауна (приостановки работы правительства), который грозит уже на этой неделе.

The New York Times пишет, что в сенате республиканцам потребуется поддержка нескольких демократов (у республиканцев 53 места в сенате из 100, а для принятия закона необходимо 60 голосов). Демократы в сенате широко критиковали этот законопроект, но некоторые из них, особенно из колеблющихся штатов, не исключили, что в конечном итоге проголосуют за него, отмечает газета.

Сенат США принял проект финансирования правительства, избежав шатдауна
Политика
Капитолий (Вашингтон, США)

Американские власти регулярно сталкиваются с риском шатдауна. В прошлом году конгресс США утвердил бюджет за считанные часы до приостановки работы правительства.

После прихода к власти Трамп начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. В частности, с этой целью был создан Департамент государственной эффективности (DOGE) во главе с предпринимателем Илоном Маском. В государственных ведомствах, в том числе силовых, начались массовые сокращения.

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Теги
шатдаун США Дональд Трамп палата представителей США
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