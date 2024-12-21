Федеральное правительство США приостановило работу
Сенат США (верхняя палата конгресса) не успел принять законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства до полуночи (8:00 мск), следует из трансляции C-SPAN.
В связи с этим федеральное правительство временно приостанавливает работу. CNN отмечает, что если сенат примет билль, одобренный ранее палатой представителей (нижняя палата конгресса), приостановка, скорее всего, не вызовет «особых проблем».
До этого ABC News писал, что вследствие шатдауна порядка 3,5 млн госслужащих и работников федеральных учреждений останутся без зарплаты в праздничный период. Причем некоторые из них — например, сотрудники транспортной безопасности, авиадиспетчеры, пограничники, военнослужащие и гражданские сотрудники Пентагона — будут вынуждены продолжить работать.
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