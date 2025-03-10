Уиткофф заявил, что США не прекращали передачу Киеву данных для обороны

Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Соединенные Штаты не приостанавливали предоставление Украине разведывательных данных, необходимых для оборонительных целей, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

«Как я понимаю, мы никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев», — сказал он (цитата по ТАСС).

В начале марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил журналистке Fox News Джеки Хайнрих, что США взяли «паузу на военном фронте и на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу и обеспечить мир во всем мире». За день до этого президент США Дональд приостановил военную помощь Украине.

Вскоре Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США перестали направлять Украине разведданные, которые могут быть использованы в наступательных операциях против России. Однако передача разведывательной информации, необходимой для защиты от ударов со стороны Москвы и предупреждения об угрозах, не была прекращена.

В воскресенье, 9 марта, Трамп заявил, что его администрация «почти» возобновила предоставление Украине разведданных.