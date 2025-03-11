Кремль сообщил, что не имеет данных об итогах переговоров США и Украины

Майк Уолц и Марко Рубио проводят встречу с украинскими официальными лицами в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года (Фото: Saul Loeb / Reuters)

У Кремля пока нет информации об итогах переговоров делегаций США и Украины, с которой можно было бы работать в контексте возможного мирного плана, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — сказал представитель Кремля в интервью «Известиям», отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры между украинской и американской делегациями стартовали в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта.

В состав американской делегации вошли советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Украинскую сторону представляют заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. Возглавил делегацию глава офиса президента Андрей Ермак.

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двусторонних отношений. По итогам переговоров российские и американские дипломаты договорись о возобновлении работы дипломатических ведомств.