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Военная операция на Украине ,  
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от дронов в Подмосковье

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Военная операция на Украине
Многоквартирный дом, поврежденный в результате падения беспилотного летательного аппарата,&nbsp;Сапроново, Московская область
Многоквартирный дом, поврежденный в результате падения беспилотного летательного аппарата, Сапроново, Московская область (Фото: AP / ТАСС)

Пострадавшим от атаки беспилотников в Подмосковье оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил РБК помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Подмосковье, будет переведена на лечение в Национальный̆ медицинский̆ исследовательский центр им. Вишневского Минздрава России», — рассказал он.

Врачи также провели телемедицинские консультации по двум пострадавшим детям, они находятся в больницах в Московской области.

Кроме этого, еще шесть пострадавших, включая двух детей, находятся на стационарном лечении. Состояние одного из раненых врачи оценили как крайне тяжелое, остальные пациенты получили повреждения средней и легкой степени тяжести.

Самая массированная атака дронов на Москву и Подмосковье. Карта
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Сотни дронов Вооруженных сил Украины атаковали российские регионы в ночь на 11 марта, 74 из них сбили над столицей и Подмосковьем.

В области пострадали 20 человек, трое из них скончались. Кроме этого, получили повреждения жилые дома, возникли пожары. Аэропорты временно ограничивали полеты воздушных судов.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку на столицу самой массированной за все время. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Теги
Минздрав Подмосковье новости БПЛА Алексей Кузнецов
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