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Общество ,  
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Пострадавший при обрушении дома в Белореченске умер в больнице

Последствия взрыва&nbsp;газового баллона в Белореченске, 5 марта 2025 г.
Последствия взрыва газового баллона в Белореченске, 5 марта 2025 г. (Фото: СК России по Краснодарскому краю)

В Белореченске умер мужчина в результате обрушения многоквартирного дома после взрыва газового баллона. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко.

Пострадавший, госпитализированный с 70% ожогами мужчина, умер в больнице Краснодарa.

«К сожалению, сегодня в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по ул. Красная, 84», — написал глава района. Он выразил соболезнования родным и близким пострадавшего. 

Причиной взрыва в жилом доме в Белореченске стал газовый баллон
Общество
Фото:МЧС Краснодарского края

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Белореченскке на улице Красной в ночь на 5 марта 2025 года. В результате взрыва обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов жилого дома. По данным экстренных служб, речь шла о восьми квартирах во втором и третьем подъездах.

В результате пострадали три человека. Из поврежденного дома эвакуировали 54 жителя. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В феврале один человек пострадал после взрыва бытового газа в квартире в Туапсе. Как отметили тогда в прокуратуре, газ взорвался на первом этаже жилого дома по адресу: улица Максима Горького, дом 1.

По данным телеграм-канала Shot, пострадавший мужчина был госпитализирован с серьезными ожогами, всего были эвакуированы 16 жильцов, из них двое детей.

По данным МЧС, в результате взрыва газа произошел пожар на площади 60 кв. м, его потушили. На месте работали 35 специалистов и 11 единиц техники, отметили в ведомстве.

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Теги
Краснодарский край Белореченск пострадавший смерть
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Три человека пострадали при взрыве газа в Белореченске
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Причиной взрыва в жилом доме в Белореченске стал газовый баллон
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