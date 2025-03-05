Причиной взрыва в жилом доме в Белореченске стал газовый баллон

Фото: МЧС Краснодарского края

Многоквартирный дом в городе Белореченске в Краснодарском крае обрушился в результате детонации газового баллона. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью в доме на улице Красной в Белореченске произошла детонация баллонного газа, в результате обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами», — написал он.

По словам главы региона, пострадавшим оказывают помощь врачи Белореченской районной больницы. У одного из пострадавших диагностированы серьезные ожоги. Губернатор отметил, что в случае необходимости пострадавшего доставят в краевую больницу в Краснодар. Еще у одного жителя зафиксировали ушиб, третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Взрыв газа в пятиэтажном кирпичном доме в Белореченске на улице Красной произошел утром 5 марта 2025 года. В результате обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из дома были эвакуированы 54 жителя, 25 из них находятся в пункте временного размещения. По последним данным регионального главка МЧС России, пострадавшими числятся три человека. На фоне инцидента в Белореченске был введен режим чрезвычайной ситуации.