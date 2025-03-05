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В пятиэтажке в Краснодарском крае произошел взрыв газа

Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Краснодарском крае
В жилом доме в Белореченске произошел взрыв. Пострадали пять человек. МЧС называет причиной произошедшего хлопок газовоздушной смеси
Фото: mchs_official / Telegram
Фото: mchs_official / Telegram

Взрыв произошел в жилой пятиэтажке в Белореченске в Краснодарском крае. Пять человек пострадали, сообщает пресс-служба МЧС.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники. Организован пункт временного размещения.

По данным телеграм-канала Shot, взрыв произошел на улице Красной, минимум шесть квартир повреждено. «Известия» сообщили, что разрушения есть в восьми квартирах

Mash пишет, что осколки взрывной волной разбросало по двору на 20 м, повреждены часть машин под окнами дома. 

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Фото:СК России по Саратовской области

До этого в феврале взрыв бытового газа произошел в квартире в Туапсе Краснодарского края. Тогда пострадал один человек.

По данным телеграм-канала Shot, пострадавшего госпитализировали с серьезными ожогами, всего были эвакуированы 16 жильцов, из них двое детей.

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Дарья Лебедева
Краснодарский край Белореченск взрыв пострадавшие
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