Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Краснодарском крае

В пятиэтажке в Краснодарском крае произошел взрыв газа

В жилом доме в Белореченске произошел взрыв. Пострадали пять человек. МЧС называет причиной произошедшего хлопок газовоздушной смеси

Фото: mchs_official / Telegram

Взрыв произошел в жилой пятиэтажке в Белореченске в Краснодарском крае. Пять человек пострадали, сообщает пресс-служба МЧС.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники. Организован пункт временного размещения.

По данным телеграм-канала Shot, взрыв произошел на улице Красной, минимум шесть квартир повреждено. «Известия» сообщили, что разрушения есть в восьми квартирах.

Mash пишет, что осколки взрывной волной разбросало по двору на 20 м, повреждены часть машин под окнами дома.

До этого в феврале взрыв бытового газа произошел в квартире в Туапсе Краснодарского края. Тогда пострадал один человек.

По данным телеграм-канала Shot, пострадавшего госпитализировали с серьезными ожогами, всего были эвакуированы 16 жильцов, из них двое детей.