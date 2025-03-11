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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил о состоянии пострадавших при ударе дрона по ТЦ

Хинштейн: четверо пострадавших при ударе в Курской области сейчас в реанимации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Четверо пострадавших при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области находятся в реанимации, среди них двое подростков, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сейчас в Курской областной больнице размещены все девять пострадавших. Четверо человек находятся в реанимации, среди них — двое подростков, которые были прооперированы нашими медиками», — написал Хинштейн.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Он добавил, что состояние пострадавших подростков стабильное, их готовят к отправке на реабилитацию в Москву. По словам губернатора, еще одна пострадавшая ждет перевода из реанимации в палату, другую перевели в реанимацию из операционной.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по торговому центру в Беловском районе Курской области 10 марта, в результате удара погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Максимальное наказание, предусмотренное данной нормой, — пожизненное лишение свободы.

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Военная операция на Украине Александр Хинштейн Курская область ракетный удар
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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