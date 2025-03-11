Хинштейн: четверо пострадавших при ударе в Курской области сейчас в реанимации

Хинштейн сообщил о состоянии пострадавших при ударе дрона по ТЦ

Фото: Hinshtein / Telegram

Четверо пострадавших при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области находятся в реанимации, среди них двое подростков, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сейчас в Курской областной больнице размещены все девять пострадавших. Четверо человек находятся в реанимации, среди них — двое подростков, которые были прооперированы нашими медиками», — написал Хинштейн.



Он добавил, что состояние пострадавших подростков стабильное, их готовят к отправке на реабилитацию в Москву. По словам губернатора, еще одна пострадавшая ждет перевода из реанимации в палату, другую перевели в реанимацию из операционной.



Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по торговому центру в Беловском районе Курской области 10 марта, в результате удара погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Максимальное наказание, предусмотренное данной нормой, — пожизненное лишение свободы.