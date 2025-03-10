СК возбудил дело о теракте после удара по ТЦ в Беловском районе Курской области

СК завел дело о теракте после удара по торговому центру в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области, сообщила в телеграм-канале официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 10 марта 2025 года военнослужащие ВСУ целенаправленно обстреляли продуктовый магазин, в котором в этот момент находились мирные жители. Есть погибшие и пострадавшие.

Расследование ведется по статье о террористическом акте — п.«б» ч.3 ст. 205 Уголовного кодекса. Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В результате удара по торговому центру «Добрыня» в Курской области погибли три человека, еще девять получили ранения. Среди пострадавших — четверо подростков в возрасте 13–14 лет, их состояние нетяжелое. Сначала их доставили в близлежащую районную больницу, но санавиацией эвакуируют в областную.