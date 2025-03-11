Число жертв удара по ТЦ в Курской области выросло до четырех

Число погибших после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра «Добрыня» в Беловском районе Курской области выросло до четырех. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — говорится в сообщении главы региона.

Ранее Хинштейн сообщил о трех погибших и девяти пострадавших при обстреле ТЦ в слободе Белой. Среди раненых есть подростки 13—14 лет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Максимальное наказание, предусмотренное данной нормой, — пожизненное лишение свободы.