В ВСУ рассказали об угрозе маршрутам снабжения в Курской области

За последние недели контрнаступление российской армии в Курской области активизировалось, пишет WP. Согласно сводке Минобороны, освобождены сотни квадратных километров территории региона

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российские войска угрожают маршрутам снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских военных.

Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой охарактеризовал ситуацию на фронте как «динамичную». Он утверждает, что российские войска неоднократно пытались пересечь северо-восточную границу Украины в Курской области. «Ситуация сложная, потому что они контролируют логистические маршруты», — приводит WP слова украинского военнослужащего с позывным «Крым».

Другой собеседник газеты, командир подразделения беспилотников по имени Андрей, заявил, что подразделения армии России «давят со всех сторон». Он также отметил, что вывод части подразделений ВСУ из некоторых районов Курской области связан с попыткой сохранить личный состав. Издание пишет, что после приостановки передачи США разведданных Украине ситуация на поле боя поменялась. «Российские войска в пятницу продвинулись в Курской области России, стремясь окружить украинские войска и отрезать пути снабжения», — пишет The Washington Post.

WP отмечает, что за последние недели российские войска значительно активизировали свои усилия для возвращения контроля над курскими населенными пунктами. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что российской армии «удается наращивать присутствие», но окружение украинским подразделениям «в настоящее время не угрожает».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года — в тот день украинские войска вторглись в регион. Всего, по данным Минобороны России, ВСУ удалось занять 1268 кв. км. К середине февраля российская армия освободила около 64% занятой ВСУ территории — более 800 кв. км, сообщали в Генштабе.

Всего с сентября 2024-го по март 2025-го Минобороны России доложило об освобождении 32 населенных пунктов в Курской области. 11 марта ведомство отчиталось, что российские военные вернули под свой контроль 12 курских поселений: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Всего освобождены более 100 кв. км территории региона.