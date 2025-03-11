 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Саперы подорвали боевой заряд упавшего в Капотне беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Саперы подорвали неразорвавшуюся боевую часть беспилотника, который упал в районе Капотня на юго-востоке Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Эхо взрыва боеприпаса слышали жители города Люберцы, который находится в 8 км. В результате подрыва разрушений нет, никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.

Боеприпас обезвредили с помощью специальных роботизированных систем.

Последствия удара дрона по многоэтажке в Раменском. Видео
Политика

В ночь на 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели крупнейшую атаку на российские регионы с помощью беспилотников. В результате погибли три человека, 18 пострадали. По факту массированного удара по Подмосковью Следственный комитет завел уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт.

Всего средства противовоздушной обороны сбили 337 дронов в десяти российских регионах. Больше половины уничтожили в Курской области, 91 БПЛА перехватили в Московской области — их сбили в том числе в Видном, Раменском и Домодедово.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Военная операция на Украине Москва Капотня сапер
Материалы по теме
На юго-востоке Москвы обезвредили упавший беспилотник
Общество
Путину доложили об атаке дронов на Московский регион
Политика
Последствия удара дрона по многоэтажке в Раменском. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
В Санкт-Петербурге женщина умерла после пластической операцииОбщество, 15:25
ЦСКА не продаст футболиста Кисляка в «Спартак»Спорт, 15:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержалиОбщество, 15:17
Майнер с шансом 1 к миллиону добыл блок биткоина и заработал $245 тыс.Крипто, 15:14
В Москве планируют увеличить число процедур ЭКО по полису ОМС в 1,5 разаГород, 15:12
Житель Вологодской области поджег магазин из-за запрета на алкогольОбщество, 15:07
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В лесу в Псковской области нашли тело новорожденного в женской сумкеОбщество, 15:00
Координатор покушения на экс-депутата Рады получил 24 года колонииПолитика, 14:59
Аналитики сообщили о небольшом росте цен на вторичку в Москве и областиНедвижимость, 14:52
Хинштейн сообщил о состоянии пострадавших при ударе дрона по ТЦПолитика, 14:48
«Адмирал» выиграл Кубок икры по итогам шести дальневосточных дерби в КХЛСпорт, 14:47
Минобороны сообщило о перехвате шести дронов близ Курской АЭСПолитика, 14:44
Минобороны сообщило о взятии под контроль Горького в ДНРПолитика, 14:43