Саперы подорвали боевой заряд упавшего в Капотне беспилотника

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Саперы подорвали неразорвавшуюся боевую часть беспилотника, который упал в районе Капотня на юго-востоке Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Эхо взрыва боеприпаса слышали жители города Люберцы, который находится в 8 км. В результате подрыва разрушений нет, никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.

Боеприпас обезвредили с помощью специальных роботизированных систем.

В ночь на 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели крупнейшую атаку на российские регионы с помощью беспилотников. В результате погибли три человека, 18 пострадали. По факту массированного удара по Подмосковью Следственный комитет завел уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт.

Всего средства противовоздушной обороны сбили 337 дронов в десяти российских регионах. Больше половины уничтожили в Курской области, 91 БПЛА перехватили в Московской области — их сбили в том числе в Видном, Раменском и Домодедово.