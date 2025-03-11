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Военная операция на Украине ,  
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Житель подмосковной деревни во второй раз сбил дрон из ружья

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Житель подмосковной деревни Дулебино уже во второй раз сбил БПЛА из ружья, рассказал RT его сын. Это произошло сегодня во время массированной атаки беспилотников ВСУ на несколько регионов России, в том числе на Московскую область.

По данным RT, сбившего дрон мужчину зовут Александр, он ветеран боевых действий в Чечне. В момент атаки дрона он находился дома.

Односельчане Александра сказали RT, что благодарны ему за спасение человеческих жизней.

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Фото:Вероника Зорина / ТАСС

Телеграм-канал Baza приводит рассказ Александра. По его словам, БПЛА взорвался в воздухе в момент выстрела. Также он сказал, что дрон был начинен поражающими элементами, которые частично «побили [его] дом».

В ночь на 11 марта 337 беспилотников атаковали российские регионы, десятки из них сбили у Москвы. В Подмосковье 20 человек пострадали, из них двое скончались, повреждены жилые дома, возникли возгорания. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Теги
Московская область атака дронов БПЛА ВСУ Военная операция на Украине
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