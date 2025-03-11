Житель подмосковной деревни во второй раз сбил дрон из ружья

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Житель подмосковной деревни Дулебино уже во второй раз сбил БПЛА из ружья, рассказал RT его сын. Это произошло сегодня во время массированной атаки беспилотников ВСУ на несколько регионов России, в том числе на Московскую область.

По данным RT, сбившего дрон мужчину зовут Александр, он ветеран боевых действий в Чечне. В момент атаки дрона он находился дома.

Односельчане Александра сказали RT, что благодарны ему за спасение человеческих жизней.



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