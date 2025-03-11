ФСБ задержала планировавшего теракт и отравление военных мужчину

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ФСБ задержала в Белгородской области местного жителя, который планировал теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией и по заданию кураторов собирал информацию о дислокации и передвижении российских военных в приграничной зоне. Также он планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военнослужащих.



В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК — госизмена (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК — попытка участия в деятельности террористической организации (наказывается лишением свободы на срок до 20 лет) и ч. 1 ст. 222 УК — незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или устройств (до пяти лет лишения свободы).



Белгородский областной суд 4 марта вынес приговор мужчине, планировавшему по заданию украинских спецслужб подорвать российскую технику и военных на территории Белгородской области. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 20 лет. Суд в Ярославле 3 марта признал местного жителя виновным в госизмене и подготовке диверсии, его приговорили к 20 годам колонии.