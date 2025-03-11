 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ задержала планировавшего теракт и отравление военных мужчину

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

ФСБ задержала в Белгородской области местного жителя, который планировал теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией и по заданию кураторов собирал информацию о дислокации и передвижении российских военных в приграничной зоне. Также он планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военнослужащих.

Раввин Борода поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в синагоге
Общество
Александр Борода

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК — госизмена (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК — попытка участия в деятельности террористической организации (наказывается лишением свободы на срок до 20 лет) и ч. 1 ст. 222 УК — незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или устройств (до пяти лет лишения свободы).

Белгородский областной суд 4 марта вынес приговор мужчине, планировавшему по заданию украинских спецслужб подорвать российскую технику и военных на территории Белгородской области. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 20 лет. Суд в Ярославле 3 марта признал местного жителя виновным в госизмене и подготовке диверсии, его приговорили к 20 годам колонии.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
ФСБ теракт Белгородская область
Материалы по теме
Ликвидированный ФСБ террорист купил химикаты для взрывчатки в магазине
Общество
ФСБ показала кадры из дома террориста, готовившего взрыв в метро Москвы
Политика
ФСБ заявила, что ГУР планировало убить Тихона в Сретенском монастыре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
Число погибших в результате атаки дронов на Подмосковье выросло до трехПолитика, 13:53
Песков призвал не преувеличивать эффект от визита главы ОБСЕ в день атакиПолитика, 13:44
Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТББизнес, 13:39
Как купить недостающие стаж и пенсионные баллы для получения страховой пенсииИнвестиции, 13:39
В крови сбившего людей на остановке в Казани водителя нашли наркотикиОбщество, 13:37
Песков после рекордной атаки беспилотников ВСУ рассказал о мерах защитыПолитика, 13:34
Как угрозы Трампа повлияли на предпочтения избирателей ГренландииПолитика, 13:30
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 13:30
«Яндекс» анонсировал самокаты собственного проекта с «умной» кнопкойТехнологии и медиа, 13:27
Самозапрет на кредиты через «Госуслуги» установили более 5 млн россиянОбщество, 13:20
«Манчестер Юнайтед» построит новый стадион на 100 тыс. зрителейСпорт, 13:20
Бывший чемпион UFC назвал Анкалаева мошенникомСпорт, 13:19
«Мираторг» выплатит по 1,5 млн рублей семьям погибших при атаке дроновОбщество, 13:18
Житель подмосковной деревни во второй раз сбил дрон из ружьяПолитика, 13:16