Раввин Борода поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в синагоге

Александр Борода (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил благодарность сотрудникам спецслужб за предотвращение теракта в подмосковной синагоге. Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы благодарим сотрудников спецслужб за предотвращение большой трагедии. К сожалению, методы террористов становятся все более подлыми и жестокими, и только работа спецслужб способна обеспечить максимальную безопасность и защиту граждан», — сказал Борода.

Он призвал всех, кто исповедует иудаизм, «оказать и духовный протест, отказываясь поддаваться панике, страху и ненависти со стороны преступников».

Сегодня утром, 3 марта 2025 года, ФСБ России ликвидировала террориста, гражданина России, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона и участника запрещенной в России международной террористической организации, который планировал устроить теракт в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена, а затем уехать в Афганистан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам при задержании и был нейтрализован огнем. В какой именно синагоге задержанный планировал совершить теракт, в ФСБ не уточнили.