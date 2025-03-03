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Жителя Ярославля осудили на 20 лет за подготовку диверсии на ж/д станции

Жителя Ярославля осудили на 20 лет за подготовку диверсии на железной дороге
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Суд в Ярославле признал местного жителя виновным в госизмене и подготовке диверсии, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, передает ТАСС.

Ивана Хрипко 2000 года рождения задержали в декабре 2023 года, его заподозрили в подготовке взрыва на тяговой подстанции железнодорожной станции Филино в Ярославле.

Следствие подтвердило причастность молодого человека к «оказанию помощи украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности» России. В ФСБ заявили, что осужденный проходил обучение, готовясь совершить диверсию, в том числе учился изготавливать взрывчатые вещества.

Ярославский областной суд признал его виновным в госизмене, покушении на диверсию, прохождении обучения диверсионной деятельности и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 275, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281, ст. 281.2, ч. 1 ст. 223.1 Уголовного кодекса).

Хрипко назначили 20 лет лишения свободы, первые два года он должен отбыть в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима. Осужденному также назначили штраф 300 тыс. руб.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

20 февраля ФСБ сообщила о задержании с поличным россиянина, готовившего по заданию Украины диверсию на железнодорожном объекте в Сочи. В спецслужбе заявили, что задержанный по заданию куратора изготовил три самодельных зажигательных устройства для поджога электрооборудования на железной дороге. Мужчину поймали «при подходе к месту преступления».

Против него возбудили дело о покушении на диверсию.

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Теги
Ярославль госизмена приговор диверсия ФСБ
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