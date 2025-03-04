Готовивший диверсию в Белгородской области получил 20 лет лишения свободы

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Белгородский областной суд вынес приговор мужчине, планировавшему по заданию украинских спецслужб подорвать российскую технику и военных на территории Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по региону.

«Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрел взрывное устройство и планировал совершить подрыв техники и личного состава Вооруженных сил России, дислоцирующихся на территории региона», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что против мужчины было возбуждено уголовное дело по трем статьям: госизмена (ст. 275 УК), приготовление к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК) и незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК).

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 20 лет с отбыванием наказания в тюрьме на три года, остальной части — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом 500 тыс. руб., добавили в ФСБ.

Накануне суд в Ярославле признал местного жителя виновным в госизмене и подготовке диверсии, его приговорили к 20 годам лишения свободы.

По данным следствия, осужденный по заданию украинских спецслужб проходил обучение, готовясь совершить диверсию, в том числе учился изготавливать взрывчатые вещества.