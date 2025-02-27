 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников ,  
0 

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой в криптовалюте

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники начали рассылать письма от лица регистратора доменов Рег.ру. с просьбой пополнить баланс с использованием криптовалюты. Новую схему выявили специалисты компании по безопасности BiZone и сотрудники Рег.ру, говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.

Злоумышленники рассылают электронные письма от имени регистратора и предлагают пополнить баланс, перейдя по ссылке на один из легитимных сервисов платежей в криптовалюте. Выбор такого способа оплаты они объясняют «санкциями, наложенными на российские веб-хостинг-услуги».

Пользователь оказывается на странице оплаты, в адресе которой упоминается название регистратора, и вносит оплату через единственный доступный способ — donation, или денежное пожертвование.

«Поскольку пользователям предлагалось провести оплату не через фишинговый сайт, а через легитимную платформу для операций в криптовалюте, их платежные данные оставались в безопасности. Однако деньги в этом случае уходили не на оплату сервисов хостинг-провайдера, а оказывались на балансе мошенников», — говорится в сообщении.

ВТБ предупредил о схеме с форумами по защите от мошенников
Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«От подобных атак сегодня не застрахована ни одна компания, так как для их проведения кибермошенникам достаточно наличия одного пререквизита — у компании должны быть клиенты. При этом информация о регистраторе, у которого обслуживается домен, общедоступна, ее можно посмотреть в открытых данных», — сказал директор по информационной безопасности Рег.ру Сергей Журило.

Эксперты отметили, что электронные письма аферистов от имени Рег.ру содержали устаревший фирменный стиль, в них также использовалось название компании REG.RU, которое недействительно с 2023 года. Тогда регистратора переименовали в Рег.ру.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
кибермошенники криптовалюта фишинг
Материалы по теме
ВТБ предупредил о схеме с форумами по защите от мошенников
Финансы
В МТС рассказали о новом способе мошенничества от имени разработчиков ПО
Технологии и медиа
В Т-банке назвали, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
Россияне назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детейОбщество, 06:00
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой в криптовалютеТехнологии и медиа, 06:00
Конгрессмены США предложили назвать штат, аэропорт и день в честь ТрампаПолитика, 05:54
Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного судаПолитика, 05:27
Бразилия сообщила об институциональных проблемах БРИКС из-за расширенияПолитика, 04:59
Жан-Пьер обвинила «расстрельную команду» демократов в проигрыше БайденаПолитика, 04:55
Politico узнал о «трате времени» Макрона по гарантиям США для УкраиныПолитика, 04:31
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Путин заявил о намерении России и дальше развивать силы спецоперацийПолитика, 03:56
Сын владельца «Крокуса» назвал сумму ущерба от терактаБизнес, 03:38
Эксперт напомнил о меньшем размере пенсии в мартеЭкономика, 03:29
В результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погиб мужчинаПолитика, 02:59
ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложниковПолитика, 02:46
Трамп отозвал разрешение на поставки нефти из ВенесуэлыЭкономика, 02:45
Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизмПолитика, 01:57