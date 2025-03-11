В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Аэропорты Москвы Внуково, Домодедово, Жуковский, а также Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информацию о возобновлении полетов в Домодедово РБК подтвердили и в самом аэропорту. Ранее сегодня там были задержаны восемь рейсов на вылет, на запасные аэродромы ушли десять самолетов.

«Аэропорт Домодедово совместно с авиакомпаниями делает все возможное для скорейшего устранения сбоя в расписании», — рассказали в пресс-службе.

В ночь на 11 марта столичный регион атаковали 74 дрона. В связи с этим аэропорты Москвы, Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили полеты.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал удар «самым массированным» за все время. Всего над Россией средства ПВО за ночь сбили 337 дронов.