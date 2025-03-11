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Военная операция на Украине ,  
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Заммэра Бирюков рассказал об обстановке на улице Москвы после удара БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Городские службы ликвидируют последствия падения обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Домодедовской улице на юге Москвы, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков телеканалу «Москва 24».

Беспилотник упал рядом с домом № 27, уточнил Бирюков. «От его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остекления», — цитирует телеканал заммэра.

По словам чиновника, в результате удара никто не пострадал, дороги в этом районе не перекрывали. Обстановка на месте ЧП спокойная, отметил Бирюков.

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Фото:Вероника Зорина / ТАСС

По словам столичного мэра Сергея Собянина, в ночь на 11 марта на подлете к городу перехватили более 70 БПЛА. Мэр назвал эту атаку наиболее массированной с начала военной операции. В Московской области сбили 91 дрон, всего в российских регионах уничтожили за ночь 337 беспилотников.

В результате атаки в Домодедово погиб охранник компании «Мираторг», двое сотрудников получили ранения. 20 автомобилей сгорели на парковке предприятия. В Видном пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Кроме того, ранены пять жителей Раменского.

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Теги
Военная операция на Украине Петр Бирюков беспилотники Москва
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