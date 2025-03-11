Заммэра Бирюков рассказал об обстановке на улице Москвы после удара БПЛА
Городские службы ликвидируют последствия падения обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Домодедовской улице на юге Москвы, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков телеканалу «Москва 24».
Беспилотник упал рядом с домом № 27, уточнил Бирюков. «От его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остекления», — цитирует телеканал заммэра.
По словам чиновника, в результате удара никто не пострадал, дороги в этом районе не перекрывали. Обстановка на месте ЧП спокойная, отметил Бирюков.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, в ночь на 11 марта на подлете к городу перехватили более 70 БПЛА. Мэр назвал эту атаку наиболее массированной с начала военной операции. В Московской области сбили 91 дрон, всего в российских регионах уничтожили за ночь 337 беспилотников.
В результате атаки в Домодедово погиб охранник компании «Мираторг», двое сотрудников получили ранения. 20 автомобилей сгорели на парковке предприятия. В Видном пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Кроме того, ранены пять жителей Раменского.
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