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Военная операция на Украине ,  
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Обломки беспилотников упали на два дома в Раменском

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
Семь квартир и коттедж в Раменском получили повреждения из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, пятеро человек обратились к врачам из-за стресса
Фото: Вероника Зорина / ТАСС
Фото: Вероника Зорина / ТАСС

В Раменском два дома получили повреждения при падении обломков сбитых дронов, сообщила администрация муниципального округа.

  • На улице Северное шоссе, дом 6, повреждены семь квартир на 21-м и 22-м этажах. В пункте временного размещения находятся 13 жильцов, никто не пострадал, от госпитализации они отказались.
  • В селе Софьино, в коттеджном поселке «Высокий берег», дом 148. Загорелась крыша дома, пожар локализуют. Собственница коттеджа не пострадала.

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Политика

К врачам обратились пять жителей Раменского. Они не ранены, речь идет о последствиях стресса, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

С его слов, в Видном легкие ранения получили пятеро взрослых и четырехлетний ребенок, в деревне Котляково тяжело ранена 43-летняя женщина. Кроме того, в Домодедово погиб 38-летний охранник, 50-летнего мужчину доставили в реанимацию с открытой травмой головы, в больницу также привезли 40-летнего мужчину с травмами головы. На парковке сгорели более 20 автомобилей.

Всего сбиты 74 дрона, летевших на Москву. Минобороны доложило о 91 беспилотнике, уничтоженном в Московской области за ночь.

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