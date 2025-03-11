Обломки беспилотников упали на два дома в Раменском

Семь квартир и коттедж в Раменском получили повреждения из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, пятеро человек обратились к врачам из-за стресса

Фото: Вероника Зорина / ТАСС

В Раменском два дома получили повреждения при падении обломков сбитых дронов, сообщила администрация муниципального округа.

На улице Северное шоссе, дом 6, повреждены семь квартир на 21-м и 22-м этажах. В пункте временного размещения находятся 13 жильцов, никто не пострадал, от госпитализации они отказались.

В селе Софьино, в коттеджном поселке «Высокий берег», дом 148. Загорелась крыша дома, пожар локализуют. Собственница коттеджа не пострадала.

К врачам обратились пять жителей Раменского. Они не ранены, речь идет о последствиях стресса, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

С его слов, в Видном легкие ранения получили пятеро взрослых и четырехлетний ребенок, в деревне Котляково тяжело ранена 43-летняя женщина. Кроме того, в Домодедово погиб 38-летний охранник, 50-летнего мужчину доставили в реанимацию с открытой травмой головы, в больницу также привезли 40-летнего мужчину с травмами головы. На парковке сгорели более 20 автомобилей.

Всего сбиты 74 дрона, летевших на Москву. Минобороны доложило о 91 беспилотнике, уничтоженном в Московской области за ночь.