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Президента Южной Осетии Гаглоева выписали из больницы
Алан Гаглоев
Президента Южной Осетии Алана Гаглоева выписали из больницы во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, самочувствие Гаглоева, как отмечают врачи, стабильное.
Президент Южной Осетии попал в больницу 6 марта. Его госпитализировали для проведения медицинского обследования после гипертонического криза. По данным телеграм-канала Baza, Гаглоев попал в больницу с подозрением на инфаркт.
Алан Гаглоев занимает должность президента Южной Осетии с мая 2022 года.
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