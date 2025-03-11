Президента Южной Осетии Гаглоева выписали из больницы

Алан Гаглоев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева выписали из больницы во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, самочувствие Гаглоева, как отмечают врачи, стабильное.

Президент Южной Осетии попал в больницу 6 марта. Его госпитализировали для проведения медицинского обследования после гипертонического криза. По данным телеграм-канала Baza, Гаглоев попал в больницу с подозрением на инфаркт.

Алан Гаглоев занимает должность президента Южной Осетии с мая 2022 года.