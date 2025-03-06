Президента Южной Осетии госпитализировали с гипертоническим кризом

Алан Гаглоев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Владикавказа для проведения медицинского обследования после того, как у него случился гипертонический криз. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова.

«По информации главного врача Республиканской клинической больницы Владикавказа, состояние стабильное. Он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводится обследование в соответствии со стандартами оказания медпомощи», — сообщила Босикова.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Алана Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Источники канала сообщили, что 44-летний глава республики почувствовал себя плохо днем 6 марта, после чего президента на машине скорой помощи доставили в кардиологическое отделение Республиканской клинической больницы.

Алан Гаглоев занимает должность президента Южной Осетии с мая 2022 года. В ходе первого тура президентских выборов, по данным ЦИК Южной Осетии, он набрал 36,9% голосов избирателей, тем самым обойдя действующего на тот момент президента страны Анатолия Бибилова. Во втором туре Гаглоев набрал 59,2%, а Бибилов — 37%. Бибилов признал поражение на выборах, поздравил соперника и пожелал ему «успешной работы во благо народа».