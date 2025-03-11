 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пропалестинские хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку на X

Пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за мощную кибератаку на социальную сеть X, произошедшую в понедельник, 10 марта. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на пост в телеграм-канале.

По данным издания, хакерская группировка известна тем, что в первую очередь нацелена на страны и организации, которые поддерживают Израиль.

Маск заявил о «масштабной кибератаке» на X после сбоев
Политика
Илон Маск

Социальная сеть X (ранее Twitter) 10 марта подверглась крупной кибератаке, вызвавшей сбои в работе мобильного приложения и десктопной версии платформы. Владелец компании Илон Маск заявил в интервью Fox Business Network, что атака могла быть связана с Украиной.

По словам Маска, для организации атаки были задействованы значительные ресурсы, что указывает на возможное участие скоординированной группы или государственных структур.

Согласно данным сервиса Downdetector, наибольшее число пользователей (58%) столкнулись с проблемами в мобильном приложении, 31% — в десктопной версии, а еще 11% сообщили о сбоях в подключении к серверу.

В России доступ к X заблокирован с марта 2022 года, условием для разблокировки Кремль называет соблюдение всех требований российского законодательства.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
хакеры кибератака Илон Маск соцсеть Х Палестина
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Хакеры прикрепили «обнаженные» фото Трампа к его старым постам в X
Технологии и медиа
Хакеры за два года украли данные 2,3 млн банковских карт по всему миру
Технологии и медиа
WP назвала цель китайских хакеров, атаковавших Минфин США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
Экс-президента Филиппин Дутерте задержали в аэропортуПолитика, 07:44
В Белгородской области 36 поселений остались без света после атаки дронаПолитика, 07:34
В Домодедово сообщили о приостановке движения поездов в МосквуПолитика, 07:33
В Подмосковье человек погиб в результате атаки дроновПолитика, 07:31
Банки втрое нарастили продажи ипотечных долгов коллекторамФинансы, 07:30
В Видном и Домодедово рассказали о последствиях атаки дроновПолитика, 07:23
В Шереметьево и Внуково приостановили полеты на фоне атаки дроновОбщество, 07:17
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 69Политика, 07:12
Тщетный зов. Почему релоканты не вернутся после заключения мираPro, 07:00
С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской АравииПолитика, 07:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 06:56
Пропалестинские хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку на XПолитика, 06:54
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 65Общество, 06:42
Администрация Трампа запустила приложение для «самодепортации» мигрантовПолитика, 06:30