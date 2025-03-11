Пропалестинские хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку на X

Пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за мощную кибератаку на социальную сеть X, произошедшую в понедельник, 10 марта. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на пост в телеграм-канале.

По данным издания, хакерская группировка известна тем, что в первую очередь нацелена на страны и организации, которые поддерживают Израиль.

Социальная сеть X (ранее Twitter) 10 марта подверглась крупной кибератаке, вызвавшей сбои в работе мобильного приложения и десктопной версии платформы. Владелец компании Илон Маск заявил в интервью Fox Business Network, что атака могла быть связана с Украиной.

По словам Маска, для организации атаки были задействованы значительные ресурсы, что указывает на возможное участие скоординированной группы или государственных структур.

Согласно данным сервиса Downdetector, наибольшее число пользователей (58%) столкнулись с проблемами в мобильном приложении, 31% — в десктопной версии, а еще 11% сообщили о сбоях в подключении к серверу.

В России доступ к X заблокирован с марта 2022 года, условием для разблокировки Кремль называет соблюдение всех требований российского законодательства.