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Политика ,  
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Маск допустил причастность Украины к масштабной кибератаке на соцсеть X

Владелец социальной сети X Илон Маск заявил, что мощная кибератака, которая вывела из строя приложение соцсети и его десктопную версию в понедельник, 10 марта, по-видимому, связана с Украиной. Об этом он рассказал во время интервью Fox Business Network.

«Мы не уверены, что именно произошло. Но была проведена масштабная кибератака с IP-адресами, принадлежащими Украине, направленная на то, чтобы попытаться вывести X из строя», — заявил предприниматель.

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Илон Маск во время выступления в рамках просветительского марафона общества &laquo;Новое Знание&raquo; в Москве, 21 мая 2021&nbsp;г.

Социальная сеть X (ранее Twitter) стала жертвой масштабной кибератаки 10 марта. Как заявил Маск, атака была организована с использованием значительных ресурсов, и в ней могли быть задействованы как крупная скоординированная группа, так и государственные структуры.

Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы с доступом к платформе начались утром, с 12:35 до 13:30 по московскому времени. Большинство пользователей жаловались на неполадки в работе мобильного приложения (58%), а треть пользователей (31%) столкнулись с проблемами в десктопной версии. Примерно 11% пользователей сообщили о трудностях с подключением к серверу.

В России доступ к X заблокирован с марта 2022 года. Условием для возможной разблокировки соцсети в Кремле называли соблюдение требований российского законодательства.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
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