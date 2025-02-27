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Общество «Знание» анонсировало приглашение в качестве лектора Илона Маска

Илон Маск во время выступления в рамках просветительского марафона общества &laquo;Новое Знание&raquo; в Москве, 21 мая 2021&nbsp;г.
Илон Маск во время выступления в рамках просветительского марафона общества «Новое Знание» в Москве, 21 мая 2021 г. (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российское общество «Знание» собирается позвать бизнесмена Илона Маска на один из своих ближайших просветительских марафонов, заявил гендиректор организации Максим Древаль.

Маск уже участвовал в марафоне «Знания» в 2021 году. Тогда он обсуждал с его участниками различные современные технологии и их развитие, а также освоение космоса.

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Общество
Илон Маск

«Я обещаю, что Илона Маска мы тоже позовем на один из ближайших наших марафонов. Все возможно. Думаю, что мы сможем еще не раз его увидеть среди наших лекторов», — сказал Древаль во время общения с журналистами на церемонии вручения просветительских наград «Знание. Премия», проходившей в национальном центре «Россия» 27 февраля.

По словам Максима Древаля, ближайший марафон «Знания» пройдет с 28 по 30 апреля и будет посвящен юбилею «Победы». Он также заявил, что туда уже позвали одного лектора из США, но не стал называть его имени, чтобы не «спугнуть».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
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