ТАСС узнал об отказе экс-главе «Фонбета» в отправке на военную операцию

Сергей Анохин (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Следователи не позволили экс-главе букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, обвиняемому во взяточничестве, заключить контракт с Минобороны на участие в военной операции, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Анохин просился на СВО, хотел заключить контакт с Минобороны. Однако следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе», — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что Анохин вновь сделает запрос на возможность участвовать в военной операции, но после завершения предварительного расследования.

По данным телеграм-канала Sport Baza, обвиняемый впервые обратился с просьбой отправить его в зону боевых действий на Украине спустя несколько дней после задержания, которое произошло 29 января. Получив отказ, он повторил свое прошение позже, но вновь безрезультатно.

РБК обратился за комментарием в столичный СК.

В день задержания Анохина Следственный комитет (СК) сообщил, что он пытался через посредников передать взятку в размере 60 млн руб. за блокирование процесса передачи следователям СК «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы». Задержанному предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере — ч. 5 ст. 291 УК и ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по этим видам преступления составляет 15 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Позже Тверской суд Москвы отправил Анохина под арест. Адвокат экс-главы «Фонбета» сообщил, что у его клиента есть гражданство Мексики и вид на жительство в Черногории. По словам адвоката, эти документы, как и российский загранпаспорт, Анохин «добровольно выдал следователю во время обыска».

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что расследование в отношении Анохина связано с его работой в футбольном клубе «Химки». Он руководил клубом с 2020 по 2021 год. После информации о задержании Анохина в «Фонбете» сообщили, что он уволился из компании еще до задержания, поскольку «решил сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола».