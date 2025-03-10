 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ТАСС узнал об отказе экс-главе «Фонбета» в отправке на военную операцию

ТАСС: обвиняемому во взятке экс-главе «Фонбета» отказали в уходе на спецоперацию
Сергей Анохин
Сергей Анохин (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Следователи не позволили экс-главе букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, обвиняемому во взяточничестве, заключить контракт с Минобороны на участие в военной операции, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Анохин просился на СВО, хотел заключить контакт с Минобороны. Однако следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе», — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что Анохин вновь сделает запрос на возможность участвовать в военной операции, но после завершения предварительного расследования.

По данным телеграм-канала Sport Baza, обвиняемый впервые обратился с просьбой отправить его в зону боевых действий на Украине спустя несколько дней после задержания, которое произошло 29 января. Получив отказ, он повторил свое прошение позже, но вновь безрезультатно.

РБК обратился за комментарием в столичный СК.

СК назвал новых фигурантов дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета»
Общество
Сергей Анохин

В день задержания Анохина Следственный комитет (СК) сообщил, что он пытался через посредников передать взятку в размере 60 млн руб. за блокирование процесса передачи следователям СК «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы». Задержанному предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере — ч. 5 ст. 291 УК и ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по этим видам преступления составляет 15 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Позже Тверской суд Москвы отправил Анохина под арест. Адвокат экс-главы «Фонбета» сообщил, что у его клиента есть гражданство Мексики и вид на жительство в Черногории. По словам адвоката, эти документы, как и российский загранпаспорт, Анохин «добровольно выдал следователю во время обыска».

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что расследование в отношении Анохина связано с его работой в футбольном клубе «Химки». Он руководил клубом с 2020 по 2021 год. После информации о задержании Анохина в «Фонбете» сообщили, что он уволился из компании еще до задержания, поскольку «решил сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Сергей Анохин Фонбет Военная операция на Украине
Материалы по теме
СК назвал новых фигурантов дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета»
Общество
«Фонбет» решил отсудить ₽100 млн у арестованного за взятку экс-главы
Спорт
Адвокат заявила о наличии у экс-главы «Фонбета» гражданства Мексики
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 18:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 22:29
ТАСС узнал об отказе экс-главе «Фонбета» в отправке на военную операциюОбщество, 22:13
IT-сектор США потерял $1 трлн после слов Трампа о возможной рецессииИнвестиции, 22:03
«Спартак» победил «Ак Барс» в рекордном матче ЖамноваСпорт, 21:58
Три человека погибли при ударе по торговому центру в Курской области⁠Политика, 21:56
Неймар объяснил пропуск матча «Сантоса» перед играми сборной БразилииСпорт, 21:55
Маск назвал главу МИД Польши «марионеткой Сороса»Политика, 21:47
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Власти Дагестана не увидели необходимости блокировать Telegram в регионеПолитика, 21:25
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Столкнувшиеся в Северном море суда перевозили ядовитое вещество и топливоОбщество, 21:12
Люксовый комплекс «Времена года» на Кутузовском выставили на торгиБизнес, 20:59
Маск заявил о «масштабной кибератаке» на X после сбоевПолитика, 20:49
Российский стрелок проиграл украинцу в борьбе за золото чемпионата ЕвропыСпорт, 20:47
Главком ВСУ заявил о «маневре на рубежи обороны» в Курской областиПолитика, 20:45