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Общество ,  
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СК назвал новых фигурантов дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета»

В Подмосковье задержали еще трех фигурантов дела о взятке экс-главы «Фонбета»
Сергей Анохин
Сергей Анохин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следователи задержали в Московской области действующего и бывшего сотрудников полиции, а также адвоката по делу против экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина, сообщается в телеграм-канале СК.

Задержанный полицейский — один из начальников отделения Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Центральному административному округу ГУ МВД, его имя не раскрывается.

«Следствием установлен еще один эпизод их совместной коррупционной деятельности, в результате чего всем троим предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК)», — отметили в СК. 

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Спорт
Сергей Анохин


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