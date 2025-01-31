СК назвал новых фигурантов дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета»
Следователи задержали в Московской области действующего и бывшего сотрудников полиции, а также адвоката по делу против экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина, сообщается в телеграм-канале СК.
Задержанный полицейский — один из начальников отделения Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Центральному административному округу ГУ МВД, его имя не раскрывается.
«Следствием установлен еще один эпизод их совместной коррупционной деятельности, в результате чего всем троим предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК)», — отметили в СК.
Материал дополняется
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»