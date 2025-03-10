В Казани при наезде автомобиля на остановку пострадали 11 человек

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В Казани легковой автомобиль наехал на автобусную остановку, пострадали 11 человек, сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на минздрав республики.

Девять пострадавших были доставлены в больницы, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще двоим госпитализация не потребовалась. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что среди госпитализированных есть ребенок 12 лет.

В управлении МВД по республике при этом сообщили о пяти пострадавших.

Там уточнили, что водитель арендованного автомобиля «Москвич» совершил наезд на людей на улице Вишневского, когда пытался объехать автобус, который остановился для высадки пассажиров.

В Следственном комитете заявили, что ДТП устроил водитель такси. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения — ст. 264 Уголовного кодекса. Прокуратура республики взяла на контроль расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Несколькими днями ранее два автобуса столкнулись в Белгородской области. В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо получили травмы. Позднее стало известно, что погибшие были сотрудниками агропромышленного холдинга «Мираторг».