В ДТП в Белгородской области погибли шесть сотрудников «Мираторга»

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Шесть сотрудников «Мираторга» погибли в аварии с участием двух автобусов в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба агропромышленного холдинга.

«Сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании», — говорится в публикации.

Как отметили в пресс-службе, тем, кто получил травмы и попал в больницу, окажут помощь в лечении и реабилитации.

Столкновение двух автобусов произошло в Новооскольском муниципальном округе на участке автодороги Ольховатка 6 марта. По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, шесть человек погибли, еще четверо получили травмы, их доставили в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причину аварии губернатор не сообщил. Он рассказал, что водитель микроавтобуса, пассажиры которого погибли, взял на себя вину за произошедшее.