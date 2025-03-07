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Общество ,  
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Гладков показал видео с места ДТП с автобусами, в котором погибли шестеро

Гладков показал видео с места ДТП с автобусами, в котором погибли шестеро
Video

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале видео с места ДТП, которое произошло накануне на дороге Ольховатка — Беломестное, ведущей к Новому Осколу.

Столкнулись два автобуса, погибли шесть человек. Из четырех пострадавших трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

«Разговаривал вчера с водителем микроавтобуса, который был за рулем, где ехали наши жители. Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился», — уточнил Гладков утром в пятницу, 7 марта.

Шесть человек погибли при столкновении автобусов в Белгородской области
Общество

Накануне Гладков сообщал, что в одном из автобусов «находились шесть наших взрослых жителей». Других деталей он не уточнил.

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков ДТП
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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