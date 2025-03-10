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Как защититься от мошенников ,  
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Роскомнадзор сообщил об утечке 24 млн записей россиян с начала 2025 года

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 24 млн записей о россиянах попали в открытый доступ за два первых месяца текущего года вследствие 19 утечек персональных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«За январь—февраль 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов распространения в интернете баз данных, содержащих более 24 млн записей», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

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В ведомстве добавили, что по данным фактам составлено пять протоколов об административном правонарушении.

В январе 2025 года пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что за 2024 год зафиксировано 135 случаев утечки баз данных, в которых содержались более 710 млн записей о россиянах. Самая масштабная утечка данных произошла в феврале 2024 года.

В ноябре 2024 года «Сбер» оценил долю утекших данных взрослых россиян в 90%. В том же месяце глава «Ростелекома» также заявил, что в интернет утекли персональные данные всех россиян.

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Теги
утечка данных персональные данные Роскомнадзор
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