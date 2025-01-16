Роскомнадзор выявил утечку 710 млн записей о россиянах за 2024 год
Роскомнадзор зафиксировал за 2024 год 135 случаев утечек баз данных, в которых содержались более 710 млн записей о россиянах. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.
Масштабная утечка данных о россиянах произошла в феврале 2024 года. В Сеть утекло 500 млн строк данных о россиянах. «В этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — сказал тогда заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, отметив, что если сравнивать 2022 и 2023 годы, то количество случаев увеличилось, но объем самих утечек уменьшился.
В ноябре 2024 года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме заявил, что, по данным компании, в открытом доступе находится около 3,5 млрд строк. «Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе», — отметил Кузнецов.
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в тот период также заявил, что в Сеть уже утекли персональные данные всех россиян. «Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас», — сказал он.
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