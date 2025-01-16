 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников ,  
0 

Роскомнадзор выявил утечку 710 млн записей о россиянах за 2024 год

Сюжет
Как защититься от мошенников

Роскомнадзор зафиксировал за 2024 год 135 случаев утечек баз данных, в которых содержались более 710 млн записей о россиянах. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

Масштабная утечка данных о россиянах произошла в феврале 2024 года. В Сеть утекло 500 млн строк данных о россиянах. «В этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — сказал тогда заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, отметив, что если сравнивать 2022 и 2023 годы, то количество случаев увеличилось, но объем самих утечек уменьшился.

«Сбер» оценил долю утекших данных взрослых россиян в 90%
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В ноябре 2024 года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме заявил, что, по данным компании, в открытом доступе находится около 3,5 млрд строк. «Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе», — отметил Кузнецов.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в тот период также заявил, что в Сеть уже утекли персональные данные всех россиян. «Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Роскомнадзор утечка данных
Материалы по теме
В Росреестре опровергли утечку данных из ЕГРН
Общество
Глава «Ростелекома» заявил об утечке данных всех россиян
Общество
«Сбер» оценил долю утекших данных взрослых россиян в 90%
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
Александра Захарова заявила, что ее убрали из спектаклей «Ленкома»Общество, 06:23
Байден пожелал Трампу успеховПолитика, 06:20
До 19 выросло число погибших от отравления алкоголем в СтамбулеОбщество, 05:57
Роскомнадзор выявил утечку 710 млн записей о россиянах за 2024 годОбщество, 05:33
ХАМАС передаст Израилю 33 заложника по сделке о прекращении огняПолитика, 05:17
Большинство россиян отказались назвать трудоголизм болезньюОбщество, 05:00
Байден призвал изменить Конституцию США из-за ТрампаПолитика, 04:49
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Байден в прощальном обращении заявил о зарождении олигархии в СШАПолитика, 04:37
Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против РоссииПолитика, 04:10
Канада подготовила ответные пошлины для США на $105 млрд из-за ТрампаПолитика, 03:55
В Дании заявили о готовности усилить безопасность в АрктикеПолитика, 02:58
Премьер Молдавии пообещал установить полный контроль над «Молдовагазом»Политика, 02:48
Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на УкраинуПолитика, 02:37
В Газе и Израиле начались празднования будущего прекращения огняПолитика, 02:33