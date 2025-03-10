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Политика ,  
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Прокуратура попросила суд отправить Митрошину под домашний арест

Александра Митрошина
Александра Митрошина (Фото: alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

В Чертановском суде Москвы на слушаниях о мере пресечения для блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании денег прокуратура предложила ограничиться домашним арестом, сообщает «РИА Новости».

Ранее представитель Следственного комитета попросил Следователи отправить Митрошину в СИЗО на время следствия.

«Считаю необходимым избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал прокурор. О согласии на домашний арест ранее заявляла защита Митрошиной.

СК попросил суд отправить блогера Митрошину под стражу
Общество

Митрошина ведет блог в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказывает, как вести блоги, и продает курсы, связанные с этой темой. Сейчас на нее подписаны 2,7 млн человек.

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