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В Думе рассказали о доплатах к пенсии в зависимости от региона

Чапли: северная надбавка является ключевой среди доплат пенсионерам в России

В зависимости от региона, а также других показателей пенсионеры могут получить различные надбавки к пенсии, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Одной из ключевых доплат являются районные коэффициенты. Они <...> [компенсируют] сложные климатические условия проживания. Например, в Салехарде коэффициент составляет 1,8, а в Москве он отсутствует», — рассказал он в диалоге с «РИА Новости».

Кроме этого, размер надбавки пересчитывается, если человек переезжает в другой регион. Он также напомнил и о северной надбавке. Если пенсионер 15 лет проработал в районах Крайнего Севера, то его фиксированная часть пенсии увеличивается 1,5 или 1,3 раза. Однако районный коэффициент и северная надбавка не складываются.

Существует также сельская доплата в 25% для неработающих пенсионеров, проработавших не менее 30 лет в агропромышленности. Ее сохраняют при переезде в город, но прекращают выплачивать при трудоустройстве.

Помимо этого пенсионеры могут получить надбавку за выдающиеся достижения, за возраст, состояние здоровье и многих других факторов.

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