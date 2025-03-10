 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Новосибирске женщину осудят за передачу наркотиков поцелуем в суде

В Новосибирске женщину будут судить за передачу наркотиков через поцелуй в суде
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении местной жительницы, попытавшейся в здании суда передать наркотики своему сожителю через поцелуй. Об этом сообщила региональная прокуратура на странице во «ВКонтакте».

По версии следствия, инцидент произошел в Кировском районном суде Новосибирска в сентябре 2024 года. Женщина приобрела наркотики через мессенджер и приехала к зданию суда, куда должны были доставить ее возлюбленного для рассмотрения уголовного дела.

Когда мужчина появился в сопровождении конвоя, женщина подошла к нему и, как говорится в сообщении прокуратуры, «поцеловав в губы, попыталась передать <...> наркотические средства из своей полости рта». «Однако преступление не было доведено до конца, поскольку действия злоумышленницы стали очевидными для сотрудника службы судебных приставов и были пресечены», — отметили в ведомстве.

Женщину обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228 Уголовного кодекса).

Полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками в Нижнем Новгороде
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В начале февраля в московском аэропорту задержали 28-летнего гражданина США, который перевозил в багаже банки с мармеладом — в них нашли «наркотические вещества каннабиноидной группы». Американец говорил, что они были «прописаны врачом в США».

Против иностранца возбудили дело о контрабанде наркотических средств, его поместили в СИЗО, однако спустя неделю отпустили. Родители американца сообщили о его возвращении в Соединенные Штаты. В Кремле отмечали, что его освобождение можно рассматривать в контексте нормализации отношений России с США.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Новосибирск наркотики суд поцелуй
Материалы по теме
В Кремле объяснили освобождение американца с наркотическими конфетами
Политика
В Подмосковье мать и дочь из Колумбии осудили за наркоторговлю
Общество
Суд оштрафовал кинувшего ребенка в снег блогера за пропаганду наркотиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
В Ленинградской области загорелась вышка сотовой связиОбщество, 11:48
WSJ сообщила об использовании коней и ослов во время военной операцииПолитика, 11:46
Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом РоссииСпорт, 11:44
Курс биткоина продолжил падение после криптосаммита в Белом домеКрипто, 11:43
Глава Сирии предупредил о попытках вовлечь страну в гражданскую войнуПолитика, 11:37
Прокуратура попросила суд отправить Митрошину под домашний арестПолитика, 11:36
МИД ответил на сообщения о новой встрече России и США в Саудовской АравииПолитика, 11:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:32
ИИ за слова не отвечает: как не дать нейросети подставить вашу компаниюPro, 11:31
В Петербурге возбудили дело о хищении букетов с Пискаревского кладбищаОбщество, 11:31
Как пассивное инвестирование изменило США и как повторить это в РоссииРБК и Финам, 11:31
«Домашний» — об экономике развлекательного телевиденияОтрасли, 11:28
МВД рассказало о схеме мошенничества с «Пушкинской картой»Общество, 11:19
Самые стойкие и шлейфовые женские духи: топ-10 по мнению экспертовСтиль, 11:12