В Новосибирске женщину осудят за передачу наркотиков поцелуем в суде

В Новосибирске женщину будут судить за передачу наркотиков через поцелуй в суде

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении местной жительницы, попытавшейся в здании суда передать наркотики своему сожителю через поцелуй. Об этом сообщила региональная прокуратура на странице во «ВКонтакте».

По версии следствия, инцидент произошел в Кировском районном суде Новосибирска в сентябре 2024 года. Женщина приобрела наркотики через мессенджер и приехала к зданию суда, куда должны были доставить ее возлюбленного для рассмотрения уголовного дела.

Когда мужчина появился в сопровождении конвоя, женщина подошла к нему и, как говорится в сообщении прокуратуры, «поцеловав в губы, попыталась передать <...> наркотические средства из своей полости рта». «Однако преступление не было доведено до конца, поскольку действия злоумышленницы стали очевидными для сотрудника службы судебных приставов и были пресечены», — отметили в ведомстве.

Женщину обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228 Уголовного кодекса).

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