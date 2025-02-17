Родители заявили об освобождении из СИЗО задержанного в России американца

Американца Калоба Уэйна арестовали в начале февраля в аэропорту Москвы за попытку провезти конфеты с каннабисом. Со слов родителей, он уже находится в посольстве и ждет рейс в США

Фото: moscowcourts / Telegram

Американский гражданин Калоб Байерс Уэйн, ранее задержанный в Москве, возвращается в США. Об этом заявили его родители Тоня и Джимми Шулер в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Мужчина сейчас находится в посольстве США и ожидает рейс домой, рассказали родители. Они попросили помолиться, чтобы перелет прошел без проблем со здоровьем, поскольку Байерс около недели не принимал лекарства от эпилепсии.

«Мне удалось поговорить с ним по телефону совсем недавно, и, судя по его голосу, он чувствует себя хорошо и очень благодарен Богу за это чудо», — написала его мать.

Женщина подчеркнула, что любой знающий Байерса подтвердит: он не наркоман и не занимается контрабандой наркотиков, а является добропорядочным гражданином, готовящимся к свадьбе. Как поясняется в сообщении, 28-летний мужчина с 15 лет страдает от тяжелой формой эпилепсии и принимает лекарство от судорог, а недавно приступы стали происходить чаще, из-за чего он принимал легальные в США «жевательные конфеты с витамином С, мелатонином и КБД (каннабидиолом) с заместителем ТГК (тетрагидроканнабинола) в них».

Калоба Байерса задержали во Внуково, против него завели уголовное дело о контрабанде наркотиков (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК), по которой ему грозило от пяти до десяти лет колонии со штрафом. Мужчину арестовали 10 февраля.

Вместе с ним задержали россиянку Найду Мамбетову. Пара познакомилась, когда девушка училась в США, а в Россию прилетела для оформления документов для заключения брака.

В середине февраля Россия передала США американского гражданина, учителя, и бывшего сотрудника посольства Марка Фогеля. Мужчина был в 2022-м приговорен к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. При таможенном контроле в его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло. Фогель покинул Россию на частном самолете, принадлежащем спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.

В обмен Москва получила сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника, который с 2022 года находился в США под арестом по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд. В России Винник был заочно арестован в 2018 году по обвинению в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Россия требовала его экстрадиции.