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Полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками в Нижнем Новгороде

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС
Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Нижнем Новгороде полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками, возбуждено дело, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по области.

Ребенка доставили в инфекционную больницу «с признаками отравления наркотическим веществом» 1 марта из квартиры, расположенной в Нижнем Новгороде, рассказали в СК.

Следователи завели дело на основании п. «а» ч. 3 ст. 230 Уголовного кодекса России — склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.

Представители СК проводят проверку в том числе условий жизни и воспитания девочки в семье.

Двухлетняя девочка в Свердловской области отравилась наркотиками
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Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

В марте 2024 года в городе Полевской Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком. Вещество ребенок нашел в вещах сожителя матери.

На плохое самочувствие ребенка обратила внимание мать и вызвала врачей. В больнице ребенку поставили диагноз — судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление.

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Теги
Нижний Новгород наркотики отравление ребенок
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