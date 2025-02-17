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Политика ,  
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В Кремле объяснили освобождение американца с наркотическими конфетами

Песков: американца с мармеладом освободили на фоне нормализации отношений с США
Освобождение 28-летнего американца, задержанного во Внуково с мармеладом с каннабисом, можно связывать с нормализацией отношений с США, сказал Песков. Через шесть дней после ареста тот вернулся на родину
Калоб Байерс
Калоб Байерс (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Освобождение американца Байерса Калоба Уэйна, задержанного из-за мармеладных конфет с каннабисом во Внуково, можно рассматривать в контексте нормализации отношений с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В том числе мы ожидаем, что во вторник удастся поговорить о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений. Соответственно, те или иные события как раз можно рассматривать в этом русле», — объяснил Песков.

18 февраля в Саудовской Аравии пройдут переговоры российской и американской делегаций, связанные с восстановлением отношений и подготовкой диалога по Украине. С российской стороны в них примут участие глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, вопросы экономического характера обсудит с американцами глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Общество
Фото:moscowcourts / Telegram
28-летнего гражданина США, который перевозил в багаже банки с мармеладом, задержали во Внуково 7 февраля. В конфетах нашли «наркотические вещества каннабиноидной группы». Уэйн пояснил, что они были «прописаны врачом в США». Следователи возбудили дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК), 10 февраля американца отправили в СИЗО. Ему грозило до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Накануне родители задержанного Тоня и Джимми Шулер сообщили, что их сын возвращается в США. «Судя по его голосу, он чувствует себя хорошо и очень благодарен Богу за это чудо», — написала мать в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Она также пояснила, что Уэйн с 15 лет страдает эпилепсией и принимает легальные в США «жевательные конфеты с витамином С, мелатонином и КБД (каннабидиолом) с заместителем ТГК (тетрагидроканнабинола)», чтобы справиться с судорогами.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия США Дмитрий Песков освобождение уголовное дело Мармелад наркотики конфеты Внуково
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Родители заявили об освобождении из СИЗО задержанного в России американца
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Во Внуково задержали 28-летнего американца с наркотическими конфетами
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