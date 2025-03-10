С Мавроди прекратили взыскивать долги из-за отсутствия наследников

Сергей Мавроди (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Судебные приставы прекратили взыскание долгов с основателя мошеннической финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего в 2018 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Взыскание было прекращено, так как у Мавроди нет какого-либо имущества и наследников. В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) отсутствует информация об исполнительных производствах в отношении Мавроди или его долгах.

После своей смерти основатель МММ оставил долги на 1,6 млрд руб. Всего на имя Мавроди с 2007 по 2017 год было выдано более 200 исполнительных листов. Из общей суммы 219 тыс. — долг за госпошлины, а свыше 252 млн — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

В июле 2024 года бывший адвокат бизнесмена Александр Молохов рассказал, что его родственники не обязаны отдавать эти долги, поскольку они не приняли наследство.

Мавроди основал МММ в 1989 году, через несколько лет организация начала привлекать деньги инвесторов как финансовая пирамида. Потерпевшими от действий ее владельца признали более 10 тыс. человек, а нанесенный МММ ущерб оценили в несколько миллиардов рублей.

Мавроди умер в Москве в 2018 году в возрасте 62 лет от сердечного приступа.