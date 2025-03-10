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С Мавроди прекратили взыскивать долги из-за отсутствия наследников

Приставы прекратили взыскание долгов с Мавроди из-за отсутствия наследников
Сергей Мавроди
Сергей Мавроди (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Судебные приставы прекратили взыскание долгов с основателя мошеннической финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего в 2018 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Взыскание было прекращено, так как у Мавроди нет какого-либо имущества и наследников. В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) отсутствует информация об исполнительных производствах в отношении Мавроди или его долгах.

После своей смерти основатель МММ оставил долги на 1,6 млрд руб. Всего на имя Мавроди с 2007 по 2017 год было выдано более 200 исполнительных листов. Из общей суммы 219 тыс. — долг за госпошлины, а свыше 252 млн — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

В июле 2024 года бывший адвокат бизнесмена Александр Молохов рассказал, что его родственники не обязаны отдавать эти долги, поскольку они не приняли наследство.

«РИА Новости» сообщило об отсутствии претендентов на наследство Мавроди
Общество
Сергей Мавроди

Мавроди основал МММ в 1989 году, через несколько лет организация начала привлекать деньги инвесторов как финансовая пирамида. Потерпевшими от действий ее владельца признали более 10 тыс. человек, а нанесенный МММ ущерб оценили в несколько миллиардов рублей.

Мавроди умер в Москве в 2018 году в возрасте 62 лет от сердечного приступа.

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Теги
Сергей Мавроди ФССП взыскание долга Долги
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