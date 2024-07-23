 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Бывший адвокат Мавроди подтвердил долги основателя МММ на ₽1,6 млрд

Сергей Мавроди
Сергей Мавроди (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Родственники основателя мошеннической финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди не будут обязаны отдавать его долги в размере 1,6 млрд руб., сообщил РБК бывший адвокат предпринимателя Александр Молохов.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на базу судебных приставов и имеющиеся в собственном распоряжении документы сообщило, что Мавроди после смерти оставил долги на 1,6 млрд руб.

«О долгах [мне] известно, объем указан правильно. Родственники наследство не принимали, поэтому взыскивать ничего никто не будет», — сказал Молохов.

Основатель МММ Мавроди оставил долги на ₽1,6 млрд
Общество
Сергей Мавроди

Всего на имя бизнесмена с 2007 по 2017 год выдано более 200 исполнительных листов. Из общей суммы 219 тыс. — долг за госпошлины, а свыше 252 млн — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Мавроди основал МММ в 1989 году, через несколько лет организация начала привлекать деньги инвесторов как финансовая пирамида. Потерпевшими от действий ее владельца признали более 10 тыс. человек, нанесенный МММ ущерб оценивали в несколько миллиардов рублей.

В 1990-х Мавроди стал депутатом Госдумы, а также выдвигался на пост президента России. Затем покинул страну, скрывался за границей, в 2003 году его арестовали за мошенничество в особо крупных размерах. Спустя четыре года Мавроди приговорили к четырем с половиной годам колонии. Предприниматель умер в 2018-м.

Теги
Сергей Мавроди МММ финансовая пирамида Долги
Материалы по теме
Основатель МММ Мавроди оставил долги на ₽1,6 млрд
Общество
В Москве похоронили Сергея Мавроди
Общество
Дело о финансовой пирамиде Life is good на 15 млрд руб. направили в суд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 12:27
Российская знаменосица сборной Кипра угодила в скандал с OnlyFans Спорт, 12:19
Пожарные потушили пожар на пароме в порту «Кавказ» после удара дрона Общество, 12:16
Картаполов ответил на критику запрета смартфонов на передовой Политика, 12:11
Wildberries и оператор рекламы Russ объединили юридические службы Бизнес, 12:10
Как правильно использовать гарантийное удержание в работе с подрядчиками Pro, 12:05
Станислав Черчесов рассказал об успехах в изучении казахского языка Спорт, 11:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Столб дыма над Петербургом. Видео Общество, 11:58
Пытавшиеся поджечь мечеть в Белгороде назвали свои цели Общество, 11:50
В киевском «Динамо» отказались пожимать руки игрокам сербского клуба Спорт, 11:40
Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов Политика, 11:36
Как перестать тревожиться о деньгах. Вырываемся из зарплатного рабства Pro, 11:35
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 11:29
Рогозин предрек колоссальный вред армии от запрета телефонов на передовой Политика, 11:29