Бывший адвокат Мавроди подтвердил долги основателя МММ на ₽1,6 млрд

Сергей Мавроди (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Родственники основателя мошеннической финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди не будут обязаны отдавать его долги в размере 1,6 млрд руб., сообщил РБК бывший адвокат предпринимателя Александр Молохов.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на базу судебных приставов и имеющиеся в собственном распоряжении документы сообщило, что Мавроди после смерти оставил долги на 1,6 млрд руб.

«О долгах [мне] известно, объем указан правильно. Родственники наследство не принимали, поэтому взыскивать ничего никто не будет», — сказал Молохов.

Всего на имя бизнесмена с 2007 по 2017 год выдано более 200 исполнительных листов. Из общей суммы 219 тыс. — долг за госпошлины, а свыше 252 млн — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Мавроди основал МММ в 1989 году, через несколько лет организация начала привлекать деньги инвесторов как финансовая пирамида. Потерпевшими от действий ее владельца признали более 10 тыс. человек, нанесенный МММ ущерб оценивали в несколько миллиардов рублей.

В 1990-х Мавроди стал депутатом Госдумы, а также выдвигался на пост президента России. Затем покинул страну, скрывался за границей, в 2003 году его арестовали за мошенничество в особо крупных размерах. Спустя четыре года Мавроди приговорили к четырем с половиной годам колонии. Предприниматель умер в 2018-м.