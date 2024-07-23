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Основатель МММ Мавроди оставил долги на ₽1,6 млрд

«РИА Новости»: основатель «МММ» Мавроди оставил долги на ₽1,6 млрд
Пострадавшими от МММ признали 10 тыс. человек, ущерб исчислялся миллиардами рублей. Мавроди умер в 2018-м году, но после него до сих пор остается более чем миллиардный долг
Сергей Мавроди
Сергей Мавроди (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Сергей Мавроди, основавший мошенническую финансовую пирамиду МММ, после своей смерти оставил долгов на ₽1,6 млрд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу судебных приставов и имеющиеся в распоряжении агентства документы.

Всего на имя Мавроди в период с 2007 по 2017 год выдали более 200 исполнительных листов, их общая сумма — 1,607 млрд руб. Из них 219 тыс. — долг за госпошлины, свыше 252 млн — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

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Фотогалерея 

Сергей Мавроди умер в Москве 26 марта 2018 года в возрасте 62 лет. Он скончался в результате сердечного приступа.

Мавроди основал МММ в 1989 году, а с 1994 года организация начала привлекать деньги инвесторов как финансовая пирамида. Потерпевшими от деятельности МММ признали более 10 тыс. человек, нанесенный компанией ущерб оценивали в несколько миллиардов рублей.

В 1994 году Мавроди стал депутатом Госдумы, а в 1996-м выдвигался на пост президента России. После потери депутатской неприкосновенности он покинул Россию и долгое время скрывался за границей. В 2003 году его арестовали за мошенничество в особо крупных размерах, а спустя четыре года приговорили к 4,5 года колонии, но вскоре он вышел на свободу, так как большую часть срока отсидел в СИЗО.

В 2011 году Мавроди создал новый проект МММ-2011, который впоследствии реорганизовали в МММ-2012. Махинатор обещал вложившимся в пирамиду гражданам ежемесячную прибыль в 20%, а инвалидам и пожилым людям — 30%. Уже через год Мавроди объявил, что новая пирамида прогорела. После этого против него возбудили еще одно уголовное дело.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Мавроди МММ
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