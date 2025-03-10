«РИА Новости» сообщило об отсутствии претендентов на наследство Мавроди

У покойного основателя мошеннической финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди не объявились наследники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Согласно материалам, со дня смерти Мавроди 26 марта 2018 года никто не открыл наследственное дело.

После своей смерти основатель МММ оставил долги на 1,6 млрд. В июле 2024 года его бывший адвокат Александр Молохов рассказал, что родственники Мавроди не будут обязаны отдавать эти долги, поскольку они не приняли наследство.

Мавроди основал МММ в 1989 году, через пять лет она начала привлекать инвесторов, еще через два года ее упразднили. Потерпевшими от действий ее владельца впоследствии признали более 10 тыс. человек, а нанесенный финансовый ущерб оценили в несколько миллиардов рублей. В 2007 году Мавроди приговорили к 4,5 года колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Мавроди умер в Москве в 2018 году в возрасте 62 лет. Он скончался в результате сердечного приступа. Его брат отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище, сообщил тогда Молохов.

По словам юриста, тело покойного забрала его бывшая супруга, а похороны организовали на деньги инициативной группы бывших вкладчиков одной из его финансовых пирамид.