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Общество ,  
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В ФССП сообщили о плане взыскать ₽1,6 млрд долгов Мавроди

Сергей Мавроди
Сергей Мавроди (Фото: Валерий Матусов / Global Lool Press)

Столичные приставы ведут сводное исполнительное производство о взыскании с основателя мошеннической финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди задолженности на более чем 1,6 млрд руб., но преемников, которые могли бы ее выплатить, пока нет, сообщили РБК в пресс-службе главного управления ФССП по Москве.

Производство ведут сотрудники центрального отделения службы.

В управлении РБК пояснили, что в состав наследства входят не только принадлежавшие наследодателю вещи, иное имущество, но и имущественные права и обязанности.

«В соответствии с законодательством об исполнительном производстве в случае смерти должника судебный пристав на основании судебного акта производит замену стороны исполнительного производства на его правопреемника. В настоящее время судебный акт о процессуальном правопреемстве в московское ведомство не поступал», — уточнили в пресс-службе.

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Общество
Сергей Мавроди

Ранее бывший адвокат предпринимателя Александр Молохов сообщал РБК, что родственники Мавроди не будут обязаны отдавать его долги.

«Родственники наследство не принимали, поэтому взыскивать ничего никто не будет», — уточнял юрист.

На имя бизнесмена с 2007 по 2017 год выдано более 200 исполнительных листов. Из общей суммы 219 тыс. руб. — долг за госпошлины, а свыше 252 млн руб. — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Мавроди основал МММ в 1989 году, через несколько лет организация начала привлекать деньги инвесторов как финансовая пирамида. В 1990-х бизнесмен стал депутатом Госдумы, а также выдвигался на пост президента России. Затем покинул страну, скрывался за границей, в 2003 году его арестовали за мошенничество в особо крупных размерах. Спустя четыре года Мавроди приговорили к четырем с половиной годам колонии. Предприниматель умер в 2018-м.

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приставы Сергей Мавроди махинации
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